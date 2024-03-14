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Жизнь

Бывшая Мисс Вселенная Оксана Федорова приедет в Барнаул

Бывшая Мисс Вселенная – 2002 и телеведущая Оксана Федорова прилетит в Барнаул 16 марта.

Оксана Федорова
Оксана Федорова
из открытых источников в интернете

46-летняя Федорова прилетит в Барнаул, чтобы поддержать участниц детского конкурса красоты «Маленькая особенная мисс». Его устраивает благотворительный проект «Михутка». Оксана Федорова войдет в состав жюри.

Мероприятие состоится в банкетном комплексе «Времена года». В конкурсе будут участвовать 12 девочек с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участниц — от 9 до 14 лет.

Сама Федорова имеет несколько титулов: «Мисс Санкт-Петербург» — 1999, «Мисс Россия» — 2001 и «Мисс Вселенная» —2002. Последний титул девушка потеряла, потому что не выполняла обязательств вселенской мисс. Она должна была участвовать в рекламных кампаниях по всему миру, но практически не покидала Россию.

Как выглядит самая красивая девушка планеты 2024 года — смотрите здесь.

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