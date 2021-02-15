Бывшая проститутка рассказала, как скрывает прошлое от мужа и сколько зарабатывала в Сибири

Жительница Омска рассказала « Сиб.фм », как во время учебы подрабатывала проституткой и имела не только массу развлечений, но и приличный доход.

Девушка училась на втором курсе и жила в общежитии, потому что приехала из другого города. Денег постоянно не хватало.

Как-то она познакомилась в клубе с молодым человеком, который помогал деньгами и через несколько месяцев рассказал про возможность заработать — за готовность переспать с мужчинами.

«Если бы он предложил это изначально мне напрямую, я бы прервала с ним любое общение. Но два месяца эта мысль крутилась в моей голове, и в итоге я решила попробовать», — рассказала она.

Арендную плату за однокомнатную квартиру в центре Омска с неплохим ремонтом, куда она переехала из общежития, оплачивали пополам. Поровну делили и заработанное. Рабочий график был гибким, что позволило продолжить учебу.

Секс продлевает жизнь. pixabay.com.

В штате молодого человека было порядка 20 таких «‎индивидуалок». Все общение с клиентами проводили на популярных сайтах знакомств. Все снимки в анкетах были настоящие, но лица прикрывали маски.

Девушка вспомнила, как однажды попала в чужую квартиру к пьяному мужчине, который насиловал ее пять часов — пока не вернулась его жена.

«Это потом я узнала, что это была жена. На самом деле, страшно то, что она никак не отреагировала на мое присутствие. Но он меня вскоре после ее прихода выгнал. Это были страшные часы. Ударил он меня всего один раз в самый низ живота кулаком. Естественно не заплатил, напротив забрал деньги, которые были у меня в сумочке», — вспомнила она.

Хотела сбежать по балконам, но был седьмой этаж. Поэтому пришлось терпеть. Промолчала и когда клиент отказался использовать контрацептивы — был риск чем-либо заразиться.

Позже выяснилось, что к этому мужчине попадали другие девушки, которым доставалось даже больше — их не только насиловали, но и избивали до полусмерти.

Насилие. CCO

Девушка зарабатывала за одну часовую встречу 1500 рублей (половину от ценника в 3000), два часа шли со скидкой за 5000 рублей (2500 забирала себе), а ночь обходилась клиентам в 10 тысяч.

Таких встреч она могла провести от одной до пяти за сутки. Денег было достаточно. Поэтому после ухода из «бизнеса» долгое время не было денег на походы по салонам красоты.

«На самом деле, сейчас, даже зарабатывая неплохо по меркам нынешних реалий на обычной работе, я все равно не могу позволить себе многое из того образа жизни. И так тщательно следить за своим телом уже нет ни времени, ни средств», — вспоминает сибирячка.

При этом не жалеет, что решила уйти. Сейчас у нее новая жизнь — работа по специальности, муж и дочь. Никто из близких не знает о прошлом. А ушла из-за того, что в какой-то момент захотелось семью и детей.

Омичка отметила, что многим девочкам трудно отказаться от больших денег и других нюансов, поэтому они возвращаются, даже если твердо решили забыть эту часть своей жизни.

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