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Жизнь

Бывшая участница Comedy Woman извинилась за шутку о «замерзшем» генерале

Бывшая участница телешоу Comedy Woman Наталия Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, пишет RT.

Съемки Comedy Woman.
Съемки Comedy Woman.
пресс-служба ТНТ.

«Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала», — написала Медведева в Instagram. По ее словам, на момент выступления в 2013 году в юмористической программе она думала, что «это вымышленный персонаж».

В сцене участвавали Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Наталья Медведева, которые изображают школьниц, пытающихся в подвале приобщиться к потустороннему.

Между девушками происходит следующий разговор:

— Чувствуете, как холодок по спине пробежал!
— Это мужик из рекламы «Ментоса» дыхнул!
— Нет! Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял.
— Да ну! Может это слоненок с циркулем с обложки альбома для рисования к тебе пришел?.

Шуткой возмутился режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы «Бесогон». «Ну, а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят?» — сказал он.

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев попал в плен в 1941 году. Он содержался в концлагерях четыре года. Карбышев неоднократно отвечал отказом на предложения о сотрудничестве, поступавшие от администрации лагерей.

Он был убит в феврале 1945 года в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его вместе с другими узниками обливали холодной водой на морозе.

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