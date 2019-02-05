Михалков назвал участниц Comedy Woman овцами

Режиссер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон» (идет по «Россия 24» и «Спас») назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, после пыток погибшем в концлагере.

Михалков размышлял об интеллектуальной элите. Сначала он оценил выступление публициста Дмитрия Быкова перед читателями. Михалков усомнился в том, что того можно причислить к интеллектуальной элите. «Элита — это не начитанность, а высокодуховное восприятие жизни, своей и чужой». На это, по его мнению, не способны ни главный редактор The New Times Евгения Альбац, ни публицист Виктор Шендерович, ни телеведущая Ксения Собчак.

Никита Михалков,

режиссер:

Ну, а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?!

Михалков говорит о фрагменте комедийного шоу от 2013 года, пишет Лента.ру. «Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — говорила героиня Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — отвечала персонаж Надежды Сысоевой. «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — заключала героиня Наталии Медведевой.

Михалков назвал такие шутки недопустимыми и привел поведение умирающего Карбышева как пример непоказной стойкости, которой, как он считает, недостает перечисленным им людям.

Кто такой Карбышев?

Дмитрий Карбышев — советский ученый, генерал-лейтенант инженерных войск. В 1941 году при попытке выйти из окружения был контужен и попал в плен. Содержался в концлагерях. Последним из них был Маутхаузен. В ночь на 18 февраля 1945 года его вместе с сотнями других заключенных облили водой на морозе. Карбышев погиб. По воспоминаниям выжившего канадского майора Седдона Де-Сент-Клера, перед смертью Карбышев обратился к испуганным заключенным со словами «Бодрей, товарищи! Думайте о родине, и мужество не покинет вас!»