Никита Михалков зарабатывает по 1,5 миллиона рублей в день

Никита Михалков заработал за 2017 год 529 миллионов рублей. Это примерно около 1,5 миллиона рублей в день, выяснила "КП". У режиссера также нашли 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор.
По данным портала "Картотека.ру", Никита Сергеевич значится учредителем или совладельцем нескольких десятков фирм с разными сферами деятельности — от лесозаготовок до разработки программного обеспечения. Самые известные из них — "ЧелПромДаймонд" (фирма занята обработкой алмазов) и кинокомпания ТРИТЭ, выпускающая фильмы.
Второй по доходу деятель культуры — худрук Национального филармонического оркестра РФ Владимир Спиваков. За 2017 год заработал 82,2 миллиона рублей. Он владеет квартирой и двумя земельными участками.
Художественный руководитель симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет согласно документам заработал 60 миллионов рублей. В разговоре с журналистами "Комсомолки" он засомневался в достоверности этих цифр. "Неужели я столько заработал? Не думаю, что я мультимиллионер", — отметил дирижер. Он также пояснил, что декларацию о доходах составляет его помощник.
Своему доходу также удивился актер и руководитель Театра наций Евгений Миронов. "Правда 50 миллионов? Это не только зарплата, конечно. Но мне сейчас некогда выяснять, из чего сложилась моя сумма дохода, я занят", — сказал артист.
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