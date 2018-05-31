Никита Михалков зарабатывает по 1,5 миллиона рублей в день

По данным портала "Картотека.ру", Никита Сергеевич значится учредителем или совладельцем нескольких десятков фирм с разными сферами деятельности — от лесозаготовок до разработки программного обеспечения. Самые известные из них — "ЧелПромДаймонд" (фирма занята обработкой алмазов) и кинокомпания ТРИТЭ, выпускающая фильмы.

Второй по доходу деятель культуры — худрук Национального филармонического оркестра РФ Владимир Спиваков. За 2017 год заработал 82,2 миллиона рублей. Он владеет квартирой и двумя земельными участками.

Художественный руководитель симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет согласно документам заработал 60 миллионов рублей. В разговоре с журналистами "Комсомолки" он засомневался в достоверности этих цифр. "Неужели я столько заработал? Не думаю, что я мультимиллионер", — отметил дирижер. Он также пояснил, что декларацию о доходах составляет его помощник.

Своему доходу также удивился актер и руководитель Театра наций Евгений Миронов. "Правда 50 миллионов? Это не только зарплата, конечно. Но мне сейчас некогда выяснять, из чего сложилась моя сумма дохода, я занят", — сказал артист.