Главный алтайский полицейский заработал почти 10 млн

Как и в прошлом году, в собственности у Олега Торубарова квартира площадью 72,8 кв.м. Еще одна квартира площадью 117,3 кв.м. находится в пользовании у него и супруги.

Супруга Торубарова заработала 1 млн 567 тыс. рублей (годом ранее было 132 тысячи). Она задекларировала две квартиры по 70 с лишним "квадратов" (одна в совместной собственности) и земельный участок площадью 500 кв. метров. Также у нее не стало гаража, зато появился дачный дом. Автомобилей у четы Торубаровых нет.

Для сравнения, министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин отчитался о доходе в 2 млн 229 тыс. рублей. В собственности у него ничего нет, кроме автомобиля Volkswagen Tiguan. У его супруги есть два земельных участка по пять соток.

Начальник новосибирской полиции Юрий Стерликов заработал 2 млн 893 тысячи рублей. Глава кузбасского управления МВД Игорь Иванов — 2 млн 241 тыс. рублей.

Выросли доходы и у заместителя начальника алтайского МВД Павла Татарникова. В 2017 году он заработал 6 млн 271 тыс. рублей против 1 млн 384 тыс. рублей. У него есть квартира в 96 кв. м и гараж. Из декларации исчез автомобиль Toyota Land Cruiser. Супруга Татарникова заработала 1 млн 15 тыс. рублей. У нее есть квартира в 103 кв. метра, часть квартиры в 42 "квадрата" и земельный участок в 10,56 соток.

Начальник Главного следственного управления краевого МВД Ольга Кузнецова заработала 1 млн 492 тысячи рублей. Она владеет двумя земельными участками, квартирой, жилым домом и автомобилем Nissan X-Trail.

Еще один заместитель Торубарова, начальник полиции Александр Лаас отчитался о доходе в 2 млн 216 тысяч рублей. Годом ранее он заработал около 3 млн рублей. Супруга Лааса заработала 240 тысяч рублей. В собственности полицейского есть земельный участок, жилой дом площадью 206 кв. м и квартира. У его супруги есть только автомобиль Volkswagen Tiguan.