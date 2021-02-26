Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Бывшая узница концлагеря вынуждена безвылазно ютиться в общежитии и мыться в тазике

В Липецкой области следователи разбираются в истории бывшей узницы концлагеря Валентины Емельяновой, которая вынуждена жить в общежитии, сообщает РИА «Новости».

Концлагерь Собибор
Концлагерь Собибор
ru.wikipedia.org

Ранее Емельянова, бывшая малолетняя узница концлагеря, рассказала об ужасных условиях в маленькой комнате на пятом этаже общежития.

Пенсионерка отметила, что в доме нет лифта, поэтому из-за больных ног она уже полгода не выходит на улицу. Ванны нет — приходится мыться в тазике.

Липецкие власти сообщили, что женщина владеет комнаткой площадью 18,8 кв. метров, поэтому невозможно поставить ее в очередь на получение жилья.

В мэрии также подчеркнули, что федеральное законодательство не предусматривает необходимой льготы для бывших узников концлагерей.

«Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению в СМИ об отсутствии условий для комфортного проживания бывшей узницы концлагеря», — рассказали агентству в региональном СК.

В ведомстве проверяют полноту соцподдержки, предоставленной ветерану, в том числе по улучшению жилищных условий. После примут процессуальное решение.

Ранее сообщали про ветерана Второй чеченской войны, который вместе с матерью скитался по подвалам, жил в лифтерной и решил объявить голодовку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость