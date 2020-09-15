Ветеран вместе с матерью скитался по подвалам, жил в лифтерной и решил объявить голодовку

В Омской области ветеран Второй чеченской войны Павел Рудольф и его мать объявили голодовку в знак протеста, пишет « Новая газета ».

В течение 20 лет Павел ждал обещанной государством квартиры. 12 сентября он и его мать, после долгих скитаний по подвалам и нежилым помещениям, объявили голодовку.

Жилье ему положено по закону — находился в зоне боевых действий, участвовал в боях в Аргунском ущелье.

В марте 2001 года поставили в льготную очередь на улучшение жилищных условий, в 2004 году был в списке под номером 13. Однако после вдруг начал отодвигался назад, а затем оказался в двух очередях.

«В ответе зампредседателя облправительства от 11 декабря 2017 сказано, что „ветеран боевых действий на Северном Кавказе П.Ф. Рудольф“ значится в двух очередях — льготной под номером 4683, и в „общей“ — под пятизначным», — отмечает издание.

В течение 20 лет ветерану и его матери довелось пожить в подвале общежития, который постоянно затапливала канализации, но оттуда «выгнала» администрация города.

Грозный , 12 января 1995 г. Начало первой чеченской войны. fishki.net

Власти предложили Павлу переселиться в лифтерную жилого дома, за которую заставили платить каждый месяц 12,5 тыс. рублей — 8170 за аренду и 4300 за коммуналку.

Мужчина работал дворником и зарабатывал 9000 рублей, плюс еще ветеранская пенсия — целых 3000 рублей ежемесячно.

Проживание в лифтерной обходилось дорого, копились долги. В итоге департамент жилищной политики подал заявление в суд о взыскании недоплаты — обязали выплатить вместе с пенями 156 тыс. рублей.

«Ветеран вместе с матерью дошли до голодовки. О своем протесте он уведомил администрацию Омска и прокуратуру области», — отмечает издание.

Интересы семьи защищает активистка Алма Бухарбаева. От мэрии Омска они требуют положенное жилье, а прокуратуру просят обжаловать приговор суда о начислении долга, который «не в состоянии потянуть».

Стоит отметить, что положение ветеранов Чеченской войны в целом плачевное. Ранее их решили судить за ошибочно выданные документы и «копеечные» прибавки к пенсии, которые «незаконно получали».