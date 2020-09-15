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Жизнь

Ветеран вместе с матерью скитался по подвалам, жил в лифтерной и решил объявить голодовку

В Омской области ветеран Второй чеченской войны Павел Рудольф и его мать объявили голодовку в знак протеста, пишет «Новая газета».

Война в Чечне.
Война в Чечне.
МАММ / МДФ, russiainphoto.

В течение 20 лет Павел ждал обещанной государством квартиры. 12 сентября он и его мать, после долгих скитаний по подвалам и нежилым помещениям, объявили голодовку.

Жилье ему положено по закону — находился в зоне боевых действий, участвовал в боях в Аргунском ущелье.

В марте 2001 года поставили в льготную очередь на улучшение жилищных условий, в 2004 году был в списке под номером 13. Однако после вдруг начал отодвигался назад, а затем оказался в двух очередях.

«В ответе зампредседателя облправительства от 11 декабря 2017 сказано, что „ветеран боевых действий на Северном Кавказе П.Ф. Рудольф“ значится в двух очередях — льготной под номером 4683, и в „общей“ — под пятизначным», — отмечает издание.

В течение 20 лет ветерану и его матери довелось пожить в подвале общежития, который постоянно затапливала канализации, но оттуда «выгнала» администрация города.

Грозный, 12 января 1995 г. Начало первой чеченской войны.
Грозный, 12 января 1995 г. Начало первой чеченской войны.
fishki.net

Власти предложили Павлу переселиться в лифтерную жилого дома, за которую заставили платить каждый месяц 12,5 тыс. рублей — 8170 за аренду и 4300 за коммуналку.

Мужчина работал дворником и зарабатывал 9000 рублей, плюс еще ветеранская пенсия — целых 3000 рублей ежемесячно.

Проживание в лифтерной обходилось дорого, копились долги. В итоге департамент жилищной политики подал заявление в суд о взыскании недоплаты — обязали выплатить вместе с пенями 156 тыс. рублей.

«Ветеран вместе с матерью дошли до голодовки. О своем протесте он уведомил администрацию Омска и прокуратуру области», — отмечает издание.

Интересы семьи защищает активистка Алма Бухарбаева. От мэрии Омска они требуют положенное жилье, а прокуратуру просят обжаловать приговор суда о начислении долга, который «не в состоянии потянуть».

Стоит отметить, что положение ветеранов Чеченской войны в целом плачевное. Ранее их решили судить за ошибочно выданные документы и «копеечные» прибавки к пенсии, которые «незаконно получали».

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