Бывшая жена Епифанцева выложила в Instagram фотографии с побоями после кровавой драки

Анастасия Веденская отметила, что приехала на премьеру фильма, в котором сыграла главную роль, вместе с сыном. Драка началась в ресторане отеля. С ними были режиссер картины, а также незнакомая супружеская пара.
По словам актрисы, во время застолья ей нанесли два удара бокалом пива в момент, когда она засмеялась. Сына в это время рядом не было — он уже ушел в номер.
Веденская утверждает, что побои нанесла «подруга режиссера, порядочная мать и жена, о чем она вещала весь вечер между напитками».
В результате женщина получила серьезные травмы. Осколки ей пришлось вытаскивать самой. По ее словам, кровь залила глаза. Она подошла к сотрудникам гостиницы и попросила вызвать ей «скорую».
Актриса выложила несколько снимков в Instagram, где видно, насколько сильно она пострадала. Ей буквально изуродовали лицо.
Ранее в СМИ сообщили, что 11 февраля российский актер и режиссер Владимир Епифанцев ввязался в кровавую драку в Санкт-Петербурге. С ним была экс-супруга Анастасия Веденская. У нее возник конфликт с приятельницей, и та ударила актрису. После этого Епифанцев буквально выволок обидчицу бывшей жены за шкирку и разбил ей лицо, а после избил босыми ногами еще одного мужчину.