Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы

Еще в 2016 году Ахмедов по решению Высокого суда Лондона должен был выплатить Татьяне около 450 млн фунтов стерлингов, однако она получила всего лишь 5 млн.
«Голубиная почта»
С доставкой бумаг для судебного разбирательства возникли трудности. Уведомить его через WhatsApp не удалось, потому что его номер заблокирован. В офисе бизнесмена в Москве бумаги принимать отказались.
В результате документы направили на личную электронную почту Ахмедова.
Суд
Следующее судебное заседание, на котором будет рассматриваться в том числе и финансовое состояние Ахмедова, состоится в ноябре.
История процесса
Бизнесмен в 1980-х годах переехал в Великобританию, где стал продавать российских соболей на лондонской бирже мехов, а в 1993 году получил 5-процентную долю в газодобывающем предприятии «Нортгаз». В 2012 году магнат продал свои акции «Новатэку» за 1,3 млрд долларов, вложив часть средств в бумаги других российских компаний.
С бывшей супругой Ахмедов познакомился в Москве. В 1993 году они поженились и уехали в Лондон. Развод оформлен в 2000-м году.
В мае 2017 года судья Высокого суда Лондона постановил, что Ахмедов должен выплатить бывшей супруге 453,58 млн фунтов стерлингов ($646 млн) — наличными и активами, включая недвижимость, автомобиль Aston Martin и коллекцию произведений искусства. Кроме того, бизнесмена обязали ежегодно перечислять бывшей супруге на проживание 5 млн фунтов.
Платить Ахмедов отказался.
«Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет. Я не гражданин Великобритании, мне там давно уже нечего ловить», — говорил он в интервью.
Присужденная Ахмедовой сумма на тот момент составляла 41% состояния миллиардера
Об инвесторе
Фархад Ахмедов — российский предприниматель азербайджанского происхождения. Инвестор.
В 2004—2007 гг. — представитель администрации Краснодарского края в Совете Федерации.
С 6 июня 2007 года по 24 июня 2009 года — представитель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в Совете Федерации.
Личное состояние Ахмедова, по данным Forbes, на 2013 год составляет 1,3 млрд долларов США.