Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы

Бывшая супруга российского миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании — соответствующие документы уже направлены в суд и самому миллиардеру, пишет РБК .

Еще в 2016 году Ахмедов по решению Высокого суда Лондона должен был выплатить Татьяне около 450 млн фунтов стерлингов, однако она получила всего лишь 5 млн.

«Голубиная почта»

С доставкой бумаг для судебного разбирательства возникли трудности. Уведомить его через WhatsApp не удалось, потому что его номер заблокирован. В офисе бизнесмена в Москве бумаги принимать отказались.

В результате документы направили на личную электронную почту Ахмедова.

Суд

Следующее судебное заседание, на котором будет рассматриваться в том числе и финансовое состояние Ахмедова, состоится в ноябре.

История процесса

Главное — выманить деньги СС0

Бизнесмен в 1980-х годах переехал в Великобританию, где стал продавать российских соболей на лондонской бирже мехов, а в 1993 году получил 5-процентную долю в газодобывающем предприятии «Нортгаз». В 2012 году магнат продал свои акции «Новатэку» за 1,3 млрд долларов, вложив часть средств в бумаги других российских компаний.

С бывшей супругой Ахмедов познакомился в Москве. В 1993 году они поженились и уехали в Лондон. Развод оформлен в 2000-м году.

В мае 2017 года судья Высокого суда Лондона постановил, что Ахмедов должен выплатить бывшей супруге 453,58 млн фунтов стерлингов ($646 млн) — наличными и активами, включая недвижимость, автомобиль Aston Martin и коллекцию произведений искусства. Кроме того, бизнесмена обязали ежегодно перечислять бывшей супруге на проживание 5 млн фунтов.

Платить Ахмедов отказался.

«Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет. Я не гражданин Великобритании, мне там давно уже нечего ловить», — говорил он в интервью.

Присужденная Ахмедовой сумма на тот момент составляла 41% состояния миллиардера

Об инвесторе

Фархад Ахмедов — российский предприниматель азербайджанского происхождения. Инвестор.

В 2004—2007 гг. — представитель администрации Краснодарского края в Совете Федерации.

С 6 июня 2007 года по 24 июня 2009 года — представитель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в Совете Федерации.

Личное состояние Ахмедова, по данным Forbes, на 2013 год составляет 1,3 млрд долларов США.