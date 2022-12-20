Бывшего главу алтайского района подозревают в превышении полномочий почти на миллион рублей

По предварительным данным, подозреваемый совершил преступление в период с июня 2016 года по июль 2017 года. Он хотел помочь своим знакомым и от имени главы района заключил с тремя местными жителями договоры купли-продажи земельных участков.
Участки находились в зоне рекреации, и их покупка принесла Турочакскому поселению имущественный ущерб на общую сумму свыше 898 тыс. рублей.
Бывшего главу подозревают в совершении преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, — 3 эпизода).
«На данный момент в сельской администрации изъяты все правоустанавливающие документы на вышеуказанные земельные участки, изучается вся документация, касающаяся их отчуждения, допрашиваются основные свидетели и очевидцы», — сообщили в ведомстве.
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