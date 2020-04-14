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Жизнь

Бывшего «лесного министра» осудят за пособничество на 750 миллионов рублей

В Иркутской области перед судом предстанет экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда и другие фигуранты уголовного дела, сообщает региональный СК.

Рубки в лесу.
Рубки в лесу.
altaipriroda.ru

Подозреваемым, в зависимости от роли каждого, предъявлено несколько обвинений.

«Экс-министр, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения „Туколонь“, в силу занимаемой должности принял активные меры к продолжению рубки лесных насаждений», — рассказали в СК.

В итоге местные власти незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку на площади около 120 га.

Следователи установили, что в результате рубки лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму около 748 млн рублей.

По уголовному делу допросили более 100 свидетелей и специалистов, провели более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические и дендрохронологические. Объем уголовного дела составил 84 тома.

Напомним, ранее губернатора Алтайского края Виктора Томенко попросили прекратить «хищнически уничтожать» красоты Алейского района. Местные жители уверены, что вскоре весь этот уникальный природный дар будет утрачен.

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