Томенко попросили прекратить «хищнически уничтожать» красоты Алтайского края

К Томенко обратились жители сел Боровское, Дружба, Кировское, Малиновка, Моховское и Савинка.

«Мы живем в удивительных, красивейших местах Алейской степи. Вокруг наших сел находятся уникальные природные богатства — березово-осиновые колки. Природные пейзажи с их красотами, ароматами и звуками радовали еще наших предков, поселившихся в таких прекрасных местах <…> Все эти природные богатства мы считаем благами», — говорится в обращении.

Жители уверены, что вскоре весь этот уникальный природный дар будет утрачен. И поводов, по их мнению, для опасения достаточно.

«В последнее время уникальные красоты хищнически уничтожаются. Началось все с вырубки больных деревьев, выдавались квоты на санитарную вырубку. А теперь пилы в колках звенят день и ночь. Под видом санитарных рубок пилят здоровые березы. Объем вырубок идет на тысячи кубометров древесины. Березы пилятся, колки уничтожаются, древесина вывозится в Китай. Неужели блага, которые приносит растущий лес, превосходят ценности, получаемые из древесины?» — спрашивают у губернатор.

КАУ «Алтайлес» на 2020 год продано 2319 м3 леса на корню на территории сел Моховское и Малиновка, к заготовке которого приступили три индивидуальных предпринимателя. Готовятся документы еще на 2570 м3.

Одиночный пикет против вырубки леса в Барнауле. Жанна Редько.

«Больно и страшно смотреть на то, как уничтожаются реликтовые березы. Что же останется нашим детям и внукам после варварского уничтожения колков? А мы хотим, чтобы и наши дети и наши внуки любовались красотами нашей природы», — пишут жители алейских сел.

Люди просят губернатора Алтайского края вникнуть в суть проблемы и остановить «произвол, творящийся с продажей и вырубкой» леса на территории не только района, а всего региона.

Напомним, ранее Томенко распорядился не рубить самые ценные участки алтайского ленточного бора, где живут редкие животные и растения.