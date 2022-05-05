5 мая
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Жизнь

Бывшего полицейского осудили за сексуальные преступления против детей

В Тульской области экс-полицейскому вынесли приговор за совершение преступлений в отношении нескольких девочек, сообщает региональный СК.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

32-летнего бывшего правоохранителя признали виновным в шести преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в распространении сведений о частной жизни и хранении огнестрельного оружия.

«В сентябре 2020 года мужчина в социальной сети вел переписку с несовершеннолетними, двое из которых не достигли 14-летнего возраста и одна не достигла 16-летнего возраста. В ходе переписки он получил фотоизображения несовершеннолетних интимного характера, фото одной из девочек распространил в сети за отказ вступить с ним в близкие отношения», — рассказали в ведомстве.

В апреле 2021 года осужденный дважды совершил действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

Кроме того, мужчина незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и патроны.

Экс-полицейского отправили на 7 лет в колонию общего режима.

Ранее в Москве отменили условный приговор другому экс-полицейскому, который выстрелил в ногу «неприступной» девочке.

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