Бывшего полицейского осудили за сексуальные преступления против детей

В Тульской области экс-полицейскому вынесли приговор за совершение преступлений в отношении нескольких девочек, сообщает региональный СК.

32-летнего бывшего правоохранителя признали виновным в шести преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в распространении сведений о частной жизни и хранении огнестрельного оружия.

«В сентябре 2020 года мужчина в социальной сети вел переписку с несовершеннолетними, двое из которых не достигли 14-летнего возраста и одна не достигла 16-летнего возраста. В ходе переписки он получил фотоизображения несовершеннолетних интимного характера, фото одной из девочек распространил в сети за отказ вступить с ним в близкие отношения», — рассказали в ведомстве.

В апреле 2021 года осужденный дважды совершил действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

Кроме того, мужчина незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и патроны.

Экс-полицейского отправили на 7 лет в колонию общего режима.

Ранее в Москве отменили условный приговор другому экс-полицейскому, который выстрелил в ногу «неприступной» девочке.