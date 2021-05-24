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Жизнь

Отменили условный приговор экс-полицейскому, стрельнувшему в ногу «неприступной» девочке

В Москве суд отменил условный приговор бывшему полицейскому, который из травматического пистолета ранил 13-летнюю девочку, сообщает «Коммерсант».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Инцидент произошел в декабре 2020 год. 13-летняя девочка рассказала, что полицейский пытался ее домогаться, а после ссоры выстрелил.

За выстрел в ногу из травматического пистолета бывшего сержанта патрульно-постовой службы приговорили к трем годам условно.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», — отмечает РИА «Новости».

Бывшего полицейского оставили под подпиской о невыезде.

Пересмотреть представление прокурора на приговор ранее просил правозащитник Иван Мельников — он счел наказание необоснованно мягким.

Ранее в Омской области осудили полицейских, «укравших детство» маленькой девочки на складе.

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