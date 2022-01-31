Бывшего учителя физкультуры назначили директором одного из алтайских театров

В театре кукол в Рубцовске назначили нового директора. Им стал Евгений Ерченко. Сообщается, что ранее он работал в школе № 10 учителем физкультуры.

Также отмечается, что Ерченко в «сфере культуры известен как креативный ведущий, обладает организаторскими и предпринимательскими качествами», пишет rubtsovsk.info.

«Упор в своей работе он собирается делать на проектную деятельность. В планах — проведение фестиваля уличных театров, создание музея кукол. Для старшего зрителя мечтают осуществить постановку спектакля Шинель по произведению Гоголя. Среди приоритетных вопросов у нового директора и кадровый», — сообщают местные СМИ.

При новом директоре уже был проведен первый проект по обмену творческим опытом — рубцовские артисты посетили барнаульский театр кукол «Сказка», посмотрели несколько спектаклей, познакомились с цехами и репертуарной политикой, пишет «Местное время».

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

«На встрече подняли один из актуальных вопросов — использование в образном решении кукольных спектаклей светодиодного экрана. Оборудование поступит в рубцовский театр в рамках национального проекта „Культура“. Также в феврале театр кукол вновь возрождает такую форму работы, как „Театр на подушках“, которая широко используется барнаульскими коллегами», — сообщают журналисты.

Ранее директорский пост занимала Земфира Брахман — дочь основателя рубцовского театра кукол. Некоторые источники сообщают, что она уехала из города.