Бывшие подчиненные Мишустина рассказали о его «телефонной болезни»

Он также мог инкогнито позвонить тем, кто не платит налоги, чтобы «создать им проблемы». Собеседники издания рассказали и о других особенностях поведения Мишустина.
Они описали его как организованного и довольно скромного в публичном пространстве человека, понимающего, как устроена экономика не только в России, но и в мире.
Мишустин — опытный и успешный инвестор, заявил газете гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал работу премьера в компании UFG Capital Partners, где в конце 2000-х тот занимал пост президента, пишет Forbes.
Сотрудник правоохранительных органов заявил газете, что Мишустин установил прочные связи и с силовым блоком — и со Следственным комитетом, и с ФСБ. Премьер хорошо понимает механизмы работы правоохранительных органов и ему есть на кого там опереться, заявил один из собеседников издания.
Играй, музыкант
Ранее сообщалось о хобби премьера — он якобы пишет музыку. Две его композиции исполняет Григорий Лепс — «Настоящая женщина», «Зола». По словам собеседников «Ведомостей», кроме музыки Мишустин сочиняет эпиграммы и сатирические куплеты.
По данным издания, после того как Мишустин возглавил ФНС, там стали регулярно проводить концерты для сотрудников, а сами работники налоговых органов начали исполнять частушки и петь на капустниках. Возможно, то же самое теперь ждет весь кабинет министров. У нас страна неисчерпаемых возможностей.