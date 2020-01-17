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Жизнь

Бывшие подчиненные Мишустина рассказали о его «телефонной болезни»

У премьера Михаила Мишустина в период работы в Федеральной налоговой службе была привычка звонить столкнувшимся с налоговыми проблемами людям и представляться рядовым сотрудником ФНС, чтобы разобраться в ситуации, рассказали «Ведомостям» бывшие подчиненные.

Дисковый телефон.
Дисковый телефон.
открытые источники

Он также мог инкогнито позвонить тем, кто не платит налоги, чтобы «создать им проблемы». Собеседники издания рассказали и о других особенностях поведения Мишустина.

Они описали его как организованного и довольно скромного в публичном пространстве человека, понимающего, как устроена экономика не только в России, но и в мире.

Мишустин — опытный и успешный инвестор, заявил газете гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал работу премьера в компании UFG Capital Partners, где в конце 2000-х тот занимал пост президента, пишет Forbes.

Сотрудник правоохранительных органов заявил газете, что Мишустин установил прочные связи и с силовым блоком — и со Следственным комитетом, и с ФСБ. Премьер хорошо понимает механизмы работы правоохранительных органов и ему есть на кого там опереться, заявил один из собеседников издания.

Играй, музыкант

Ранее сообщалось о хобби премьера — он якобы пишет музыку. Две его композиции исполняет Григорий Лепс — «Настоящая женщина», «Зола». По словам собеседников «Ведомостей», кроме музыки Мишустин сочиняет эпиграммы и сатирические куплеты.

По данным издания, после того как Мишустин возглавил ФНС, там стали регулярно проводить концерты для сотрудников, а сами работники налоговых органов начали исполнять частушки и петь на капустниках. Возможно, то же самое теперь ждет весь кабинет министров. У нас страна неисчерпаемых возможностей.

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