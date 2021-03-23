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Жизнь

Бывший главный полицейский Алтайского края «ушел в политику»

Экс-глава ГУ МВД по Алтайскому краю Александр Олдак назначен помощником губернатора Ставропольского края, передает «Банкфакс». Ранее Олдак занимал должность начальника полиции региона.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Александр Олдак возглавлял ГУ МВД России по Алтайскому краю с 2005 по 2011 год.

В 2011 году против генерал-лейтенанта возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ: Олдака подозревали в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следствие утверждало, что с июля по ноябрь 2008 года Олдак вступил в сговор с начальником БЮИ Николаем Михайловым, чтобы заключить фиктивный договор на оказание платных образовательных услуг на 10 млн рублей.

Однако в 2011 году СУ СКР по Алтайскому краю отменил постановление о возбуждении уголовного дела в связи с неполнотой материалов проверки,

После этого экс-глава МВД занял аналогичную должность в Ставропольском крае. Как сообщает «Банкфакс», в декабре 2020 года Александр Олдак ушел на пенсию, якобы по причине скандала с местным предпринимателем. Сейчас же стало известно, что он стал помощником губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

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