Бывший главный полицейский Алтайского края «ушел в политику»

Александр Олдак возглавлял ГУ МВД России по Алтайскому краю с 2005 по 2011 год.

В 2011 году против генерал-лейтенанта возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ: Олдака подозревали в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следствие утверждало, что с июля по ноябрь 2008 года Олдак вступил в сговор с начальником БЮИ Николаем Михайловым, чтобы заключить фиктивный договор на оказание платных образовательных услуг на 10 млн рублей.

Однако в 2011 году СУ СКР по Алтайскому краю отменил постановление о возбуждении уголовного дела в связи с неполнотой материалов проверки,

После этого экс-глава МВД занял аналогичную должность в Ставропольском крае. Как сообщает «Банкфакс», в декабре 2020 года Александр Олдак ушел на пенсию, якобы по причине скандала с местным предпринимателем. Сейчас же стало известно, что он стал помощником губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.