Бывший главврач новоалтайской больницы рассказал об «уничтожении» единственного роддома

Бывший главврач Новолтайской городской больницы, хирург высшей категории Александр Шихов рассказал о причинах закрытия родильного отделения. Он уверяет, что число принятых родов сократилось потому, что скорая помощь перестала возить туда пациентов, пишет Regnum.

Интервью с Александром Шиховым опубликовано в группе «Коммунисты Новоалтайска» в «Одноклассниках». Врач говорит, что новоалтайский роддом не городской, а межрайонный, и в зону его обслуживания попадает не 70, а 250 тысяч человек.

Проблемы в учреждении начались семь лет назад, отметил Шихов. За это время из больницы «были выдавлены» четыре анестезиолога-реаниматора высшей категории, которые потом устроились в Барнауле и Москве. Других «переманили» в краевой перинатальный центр «ДАР», добавил он.

«После закрытия нашего роддома следующим кандидатом на закрытие будет краевое отделение урогинекологии, которое было создано в нашей больнице. К нам приезжали со всей Сибири, делалось по 30 сложных операций в неделю. Барнаулу такие и не снились никогда. Теперь урезали объем помощи, операций проводят единицы. Это делается затем, чтобы выдавить людей в одну из платных больниц Барнаула, берут от 40 до 80 тысяч рублей», — пояснил врач.

Новорожденный. Ребенок. СС0

Почему закрыли роддом? ( официальная версия)

По информации министерства здравоохранения Алтайского края, закрыть родильное отделение решили из-за дефицита специалистов и в связи с уменьшением количества родов.

Всем медицинским работникам предложили трудоустройство в другие отделения больницы и переобучение за счет медицинской организации.

Рожениц будут отправлять в Барнаул.

Константин Федорюк,

главный врач Новоалтайской ЦГБ:

Без должной практики медперсонал теряет квалификацию. Чтобы этого не происходило, загруженность роддома должна быть не менее 500 человек в год. И вот представьте ситуацию, поступает к нам ночью женщина. Чтобы принять роды, необходимо собрать персонал из разных отделений. На это уходит времени больше, чем на то, чтобы на скорой помощи увезти ее в барнаульский роддом. Так к чему создавать аврал, подвергать роженицу и ребенка риску, если есть возможность оперативно доставить в специализированное учреждение с высококлассными специалистами.

В больнице создали все условия, чтобы принять экстренные роды совместно с оперативной выездной бригады перинатального центра «ДАР». На такой случай в ЦГБ действует родильный зал со всем необходимым оборудованием, в случае оперативного вмешательства подключают операционное отделение.

Наталья Белоцкая,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

Такая ситуация не только в Алтайском крае, но и по всей стране. Сказывается и демографический провал, в результате которого сократилось число фертильных женщин, а также то, что момент материнства они все чаще откладывает на более позднее время. А с возрастом, не секрет, беременность и роды протекают сложнее. Поэтому все больше будущих мамочек направляют в специализированные центры, где они получают высококвалифицированную помощь.

Как сообщала пресс-служба алтайского отделения КПРФ, депутат Госдумы Сергей Шаргунов взял на контроль вопрос оптимизации родильного отделения в Новоалтайске.