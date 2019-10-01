В Новоалтайске закроют единственное родильное отделение

В центральной городской больнице Новоалтайска решили закрыть единственное родильное отделение из-за дефицита специалистов и уменьшением количества родов, пишет ТАСС. Женщинам придется рожать в Барнауле.

В 2018 году в новоалтайском отделении родились 379 детей, а в 2019 году всего 114, отметили в краевом минздраве.

Всем медицинским работникам предложили трудоустройство в другие отделения больницы и переобучение за счет медицинской организации.

«Кадровый дефицит, сложившийся в учреждении, не позволяет нам терять отличных специалистов, которые работают в роддоме, поэтому мы всем предлагаем продолжить трудовую деятельность в нашей больнице, прорабатываем этот вопрос в индивидуальном порядке», — отметил главврач Новоалтайской ЦГБ Константин Федорюк.

В июле в Telegram-каналах уже сообщали, что роддом Новоалтайска собираются закрыть, но тогда минздрав эту информацию опровергал.

Ранее altapress.ru писал, что число вставших на учет будущих мам в Алтайском крае неуклонно падает год от года.