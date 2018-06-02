В соцстрахе выяснили, что на Алтае дети чаще рождаются по четвергам

Сегодня, 11:23.
Жизнь

Четверг стал самым "популярным" днем сначала года, когда в алтайских роддомах появлялись дети, — подсчитали специалисты Алтайского фонда социального страхования. В России наибольшее количество родов приходилось на среду.

Роддом.
Роддом. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Сотрудники соцстраха ко Дню защиты детей изучили данные родовых сертификатов жительниц Алтайского края и выяснили, что 66% женщин, которые ушли в отпуск по беременности и родам в 2018 году, стали мамами не в первый раз. 

С января 2018 года в крае родилось 7587 младенцев: 3935 мальчиков и 3652 девочки. В 102 семьях появились двойни, в двух — тройни. 7 новорожденных появились на свет с массой тела более 5 кг и 14 весили меньше 1 кг. Средний рост новорожденных — 51,97 см.

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