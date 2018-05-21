Госдуме предложили помочь молодым семьям с первоначальным взносом на ипотеку

Сегодня, 12:39.
Политика

Молодежные парламенты Госдумы и Совета Федерации предложили выделять единовременные субсидии молодым семьям для погашения части первоначального взноса по ипотеке, сообщает РИА Новости.

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Авторы инициативы пояснили, что ипотека остается недоступной для большинства молодых граждан России, потому что у них нет средств для уплаты первоначального взноса. Без государственной поддержки молодые специалисты с невысокими зарплатами не могут получить доступ на рынок жилья.

Кроме того, члены Молодежных парламентов предложили рассмотреть возможность поддержки молодых граждан в части ипотечного кредитования при строительстве малоэтажного жилья экономкласса.

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