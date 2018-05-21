Госдуме предложили помочь молодым семьям с первоначальным взносом на ипотеку

Молодежные парламенты Госдумы и Совета Федерации предложили выделять единовременные субсидии молодым семьям для погашения части первоначального взноса по ипотеке, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы пояснили, что ипотека остается недоступной для большинства молодых граждан России, потому что у них нет средств для уплаты первоначального взноса. Без государственной поддержки молодые специалисты с невысокими зарплатами не могут получить доступ на рынок жилья.
Кроме того, члены Молодежных парламентов предложили рассмотреть возможность поддержки молодых граждан в части ипотечного кредитования при строительстве малоэтажного жилья экономкласса.
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