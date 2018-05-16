В Алтайском крае вдвое вырос интерес к ипотеке

Большую часть задолженности (98,7%) гасят своевременно. В среднем жители края берут ипотеку на 15,5 лет.

Андрей Антипов, заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России, считает, что интерес к ипотеке связан со снижением процентных ставок. На начало 2018 года они составили в среднем 9,7%, а в начале прошлого года равнялись 12%. При этом условия кредитования смягчились для всех категорий заемщиков.