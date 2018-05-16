В Алтайском крае вдвое вырос интерес к ипотеке

В первом квартале 2018 года в Алтайском крае выдали ипотечных кредитов почти на 7 млрд рублей, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на исследование Центробанка. В 2017 году за этот период выдали 2,7 тысяч ипотечных кредитов, а в этом — 5,2 тысячи.
Большую часть задолженности (98,7%) гасят своевременно. В среднем жители края берут ипотеку на 15,5 лет.
Андрей Антипов, заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России, считает, что интерес к ипотеке связан со снижением процентных ставок. На начало 2018 года они составили в среднем 9,7%, а в начале прошлого года равнялись 12%. При этом условия кредитования смягчились для всех категорий заемщиков.
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