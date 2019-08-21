К распространенной СМИ информации о рекордном количестве беременных женщин в Алтайском крае с недоверием отнеслись в краевом минздраве. Число вставших на учет будущих мам в регионе неуклонно падает год от года. Начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Елена Ершова рассказал altapress.ru, почему рожать сейчас «просто некому» и как количество детей зависит от числа беременных женщин.

Неточная статистика

По данным РИА Новости, ссылающегося на российский Минздрав, показатель беременности в регионе в прошедшем году составил рекордный 19 331 случай. Край значительно опередил идущую на втором месте Калининградскую область (17 945) и вошедшую в тройку лидеров Республику Тыва (16 546).

При этом рейтингу противоречат данные Алтайкрайстата, по ним за 2018 год в Алтайском крае родилось 23 477 малышей, что на две с лишним тысячи меньше, чем в 2017 году.

В региональном Минздраве говорят, что принцип расчета количества беременных женщин, которым пользовались федеральная статистика, остается загадкой.

«Существует официальная 32-я форма статистического учета, — говорит Елена Ершова. — В ней есть строки „Взято на диспансерное наблюдение в текущем году“ (то есть женщинам поставлен диагноз беременность) и „Закончили беременность“ — это все, кто родил. Цифры в этих строках разнятся, потому что кто-то забеременел в прошлом году, а родил в этом, кто-то поставлен на учет в этом году, а родит в следующем».

Еще семь-десять лет назад в Алтайском крае регистрировалось больше 30 тысяч родов в год. В 2019 году, по словам Елены Ершовой, регион «выйдет на 22 тысячи с натяжкой». И тому есть несколько причин.

Беременная. СС0

Демографическая яма

Реально дела обстоят так, что Россия сейчас находится в демографическом провале, обусловленном двумя ситуациями. Первая — Великая Отечественная война. Ее последствия мы еще будем ощущать на протяжении всего столетия. С каждым поколением эта «яма» меньше, но она есть. Во-вторых, последний «военный» провал наслоился на экономический кризис 1990-х.

К счастью, по словам Елены Ершовой, сейчас мы имеем большое количество детей, родившихся в начале 2000-х, когда россияне более-менее встали на ноги после всех экономических потрясений. На этих подростков вся надежда: если они будут здоровы и правильно семейно ориентированы, то скоро «поправят» демографическую ситуацию в стране.

Для сохранения здоровья подростков, в том числе и репродуктивного, принят региональный проект развития детского здравоохранения, который предусматривает, в том числе, профосмотры 15−17-летних девочек и мальчиков гинекологами и андрологами. Раньше считалось, что если в семье нет детей, то виноваты в этом женщины. Сейчас во всем мире доказано, что в половине случаев беременность не наступает по причине мужского бесплодия.

Сильные женщины. zapiski-pozitiv.ru

Беременных все меньше

Беременных женщин год от года становится все меньше. При этом в регионе не уменьшается, а даже увеличивается количество вторых и третьих рождений. В этом смысле Алтайский край один из лидеров в России.

Причина в том, что вторых и третьих детей рожают женщины поколения «за 30», а то и «за 40», которые воспитаны на ценностях семьи, материнства и ответственного родительства. Именно они при поддержке государства и решаются на рождение вторых и третьих детей. А вот с первенцами беда.

Свою роль сыграла и европейская тенденция к увеличению возраста для первых родов. Если в прошлом веке большинство женщин рожали первого ребенка в 25 лет, то сейчас средний возраст — 29. Все это приводит к тому, что число беременных женщин в крае сокращается.

С одной стороны, есть надежда, что нынешние 15−17-летние через 5−7 лет повысят рождаемость в стране. С другой стороны, они явно не станут торопиться.

Дети. Михаил Хаустов

Что говорит природа

Не всякая беременность заканчивается родами. Это заложено самой природой.

Елена Ершова,

начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края:

В природе существует сильнейший механизм естественного отбора. Так происходит не только с человеком, но и со всем живым на земле. Эти процессы запускается задолго до появления новой жизни на свет, еще на стадии слияния яйцеклетки и сперматозоида. Следующий этап, когда оплодотворенная яйцеклетка движется к полости матки и должна там «закрепиться». Но это тоже происходит не всегда. В этих случаях женщина вообще не догадывается о «беременности».

Часть беременностей прерывается во время закладки жизненно важных органов и систем. Женщина приходит к врачу, говорит, что «задержка на два-три дня, а так ничего, чувствую себя отлично». Это и есть так называемые неразвивающиеся беременности.

Поэтому во всем мире считается, что не стоит перечить природе и сохранять беременности на минимальных сроках. В более поздние зачастую прерываются именно те беременности, которые всеми силами пытались сохранить. Елена Ершова считает, что это просто «продлевание агонии».

Елена Ершова,

начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края:

Многие женщины, особенно позднего репродуктивного возраста, пытаются отстоять свое право на материнство любой ценой. Люди должны понимать, на какой риск они идут. Решение всегда за пациентом. Задача врача — просто и доходчиво во всех подробностях рассказать, какие последствия могут быть, если родится ребенок с отклонениями в развитии.

Роддом. Михаил Хаустов

Неделя тишины

Любая женщина может придти и прервать беременность, если срок не превышает 12 недель. С 2012 года в закон «Об основах охраны здоровья граждан» введено понятие «неделя тишины». После установления диагноза беременности и принятия решения об аборте женщина обязана пройти беседу с психологом. Через неделю, если решение осталось в силе, врачи сделают операцию.

В прошлом году в Барнауле психологи проконсультировали чуть больше 3000 беременных женщин, 650 из них решили все же сохранить беременность.

Сейчас в Минздраве работают над вопросом установления мониторинга над теми беременными, кто не хотел ребенка, но оставил. Действительно ли эти дети стали любимыми и желанными для своих родителей.

Мама и ребенок. СС0

Рожайте там , где помогут

С 22 недель «неполадки» с беременностью считаются угрозой преждевременных родов. Если младенческая и материнская смертность напрямую зависят от уровня благополучия страны и региона, то количество преждевременных родов везде одинаково — от 7 до 10% от всех случаев.

В Алтайском крае этот показатель составляет 7,7. Для выживаемости таких детей можно сделать только одно — обеспечить роды в том месте, где роженице и ребенку могут оказать квалифицированную помощь.

72% таких родов проходят в двух перинатальных центрах Алтайского края. Только там у недоношенных есть шанс выжить, расти и развиваться наравне со сверстниками. Перинатальный центр «ДАР» «специализируется» на выхаживании детей с массой тела от 500 грамм.

Увеличение количества недоношенных детей — это не плохой показатель. Это значит, что акушерская и неонатальная помощь в регионе становится более квалифицированной. Врачи смелее идут на досрочное родоразрешение в тех случаях, когда ребенку внутриутробно плохо и есть все шансы его спасти после рождения.

Елена Ершова,

начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края:

Мы научились выхаживать малышей 26−36 недель. Выживаемость высокая. Но сохранить жизнь — это половина успеха: надо бороться за снижение инвалидности. Наибольший процент инвалидности имеют дети, рожденные в срок от 22 до 27 недель. Но несмотря на трудности в их выхаживании, при правильном лечении и уходе, особенно в течении первого года жизни, эти дети живут полноценной жизнью.

Женщин нет

Несмотря на борьбу за выживаемость детей, высококвалифицированную акушерскую помощь, просветительскую работу с будущими родителями и прочие меры, последний раз такую низкую рождаемость как сейчас, наблюдали в 1960-е, в первом послевоенном поколении.

По данным краевого Минздрава, в 2018 году на учет встали 23 865 беременных женщин. По сравнению с 30−35 тысячами в «урожайные» годы это слишком мало. У кого-то из них будет выкидыш, а кто-то родит двойню или тройню. Снижение числа беременностей, по словам Елены Ершовой, происходит не потому что женщины не хотят рожать, а потому что женщин в принципе становится меньше.

Число родов неуклонно снижается с 2014 года. И это в будущем, лет через 30, также грозит новой демографической ямой.