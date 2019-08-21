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21 августа 14°C

«Рожать некому». Минздрав опроверг федеральную статистику, что Алтайский край — самый беременный регион

К распространенной СМИ информации о рекордном количестве беременных женщин в Алтайском крае с недоверием отнеслись в краевом минздраве. Число вставших на учет будущих мам в регионе неуклонно падает год от года. Начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Елена Ершова рассказал altapress.ru, почему рожать сейчас «просто некому» и как количество детей зависит от числа беременных женщин.

В "ДАРе".
В "ДАРе".
Анна Зайкова

Неточная статистика

По данным РИА Новости, ссылающегося на российский Минздрав, показатель беременности в регионе в прошедшем году составил рекордный 19 331 случай. Край значительно опередил идущую на втором месте Калининградскую область (17 945) и вошедшую в тройку лидеров Республику Тыва (16 546).

При этом рейтингу противоречат данные Алтайкрайстата, по ним за 2018 год в Алтайском крае родилось 23 477 малышей, что на две с лишним тысячи меньше, чем в 2017 году.

В региональном Минздраве говорят, что принцип расчета количества беременных женщин, которым пользовались федеральная статистика, остается загадкой.

«Существует официальная 32-я форма статистического учета, — говорит Елена Ершова. — В ней есть строки „Взято на диспансерное наблюдение в текущем году“ (то есть женщинам поставлен диагноз беременность) и „Закончили беременность“ — это все, кто родил. Цифры в этих строках разнятся, потому что кто-то забеременел в прошлом году, а родил в этом, кто-то поставлен на учет в этом году, а родит в следующем».

Еще семь-десять лет назад в Алтайском крае регистрировалось больше 30 тысяч родов в год. В 2019 году, по словам Елены Ершовой, регион «выйдет на 22 тысячи с натяжкой». И тому есть несколько причин.

Беременная.
Беременная.
СС0

Демографическая яма

Реально дела обстоят так, что Россия сейчас находится в демографическом провале, обусловленном двумя ситуациями. Первая — Великая Отечественная война. Ее последствия мы еще будем ощущать на протяжении всего столетия. С каждым поколением эта «яма» меньше, но она есть. Во-вторых, последний «военный» провал наслоился на экономический кризис 1990-х.

К счастью, по словам Елены Ершовой, сейчас мы имеем большое количество детей, родившихся в начале 2000-х, когда россияне более-менее встали на ноги после всех экономических потрясений. На этих подростков вся надежда: если они будут здоровы и правильно семейно ориентированы, то скоро «поправят» демографическую ситуацию в стране.

Для сохранения здоровья подростков, в том числе и репродуктивного, принят региональный проект развития детского здравоохранения, который предусматривает, в том числе, профосмотры 15−17-летних девочек и мальчиков гинекологами и андрологами. Раньше считалось, что если в семье нет детей, то виноваты в этом женщины. Сейчас во всем мире доказано, что в половине случаев беременность не наступает по причине мужского бесплодия.

Сильные женщины.
Сильные женщины.
zapiski-pozitiv.ru

Беременных все меньше

Беременных женщин год от года становится все меньше. При этом в регионе не уменьшается, а даже увеличивается количество вторых и третьих рождений. В этом смысле Алтайский край один из лидеров в России.

Причина в том, что вторых и третьих детей рожают женщины поколения «за 30», а то и «за 40», которые воспитаны на ценностях семьи, материнства и ответственного родительства. Именно они при поддержке государства и решаются на рождение вторых и третьих детей. А вот с первенцами беда.

Свою роль сыграла и европейская тенденция к увеличению возраста для первых родов. Если в прошлом веке большинство женщин рожали первого ребенка в 25 лет, то сейчас средний возраст — 29. Все это приводит к тому, что число беременных женщин в крае сокращается.

С одной стороны, есть надежда, что нынешние 15−17-летние через 5−7 лет повысят рождаемость в стране. С другой стороны, они явно не станут торопиться.

Дети.
Дети.
Михаил Хаустов

Что говорит природа

Не всякая беременность заканчивается родами. Это заложено самой природой.

Елена Ершова,
начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края:

В природе существует сильнейший механизм естественного отбора. Так происходит не только с человеком, но и со всем живым на земле. Эти процессы запускается задолго до появления новой жизни на свет, еще на стадии слияния яйцеклетки и сперматозоида. Следующий этап, когда оплодотворенная яйцеклетка движется к полости матки и должна там «закрепиться». Но это тоже происходит не всегда. В этих случаях женщина вообще не догадывается о «беременности».

Часть беременностей прерывается во время закладки жизненно важных органов и систем. Женщина приходит к врачу, говорит, что «задержка на два-три дня, а так ничего, чувствую себя отлично». Это и есть так называемые неразвивающиеся беременности.

Поэтому во всем мире считается, что не стоит перечить природе и сохранять беременности на минимальных сроках. В более поздние зачастую прерываются именно те беременности, которые всеми силами пытались сохранить. Елена Ершова считает, что это просто «продлевание агонии».

Елена Ершова,
начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края:

Многие женщины, особенно позднего репродуктивного возраста, пытаются отстоять свое право на материнство любой ценой. Люди должны понимать, на какой риск они идут. Решение всегда за пациентом. Задача врача — просто и доходчиво во всех подробностях рассказать, какие последствия могут быть, если родится ребенок с отклонениями в развитии.

Роддом.
Роддом.
Михаил Хаустов

Неделя тишины

Любая женщина может придти и прервать беременность, если срок не превышает 12 недель. С 2012 года в закон «Об основах охраны здоровья граждан» введено понятие «неделя тишины». После установления диагноза беременности и принятия решения об аборте женщина обязана пройти беседу с психологом. Через неделю, если решение осталось в силе, врачи сделают операцию.

В прошлом году в Барнауле психологи проконсультировали чуть больше 3000 беременных женщин, 650 из них решили все же сохранить беременность.

Сейчас в Минздраве работают над вопросом установления мониторинга над теми беременными, кто не хотел ребенка, но оставил. Действительно ли эти дети стали любимыми и желанными для своих родителей.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
СС0

Рожайте там, где помогут

С 22 недель «неполадки» с беременностью считаются угрозой преждевременных родов. Если младенческая и материнская смертность напрямую зависят от уровня благополучия страны и региона, то количество преждевременных родов везде одинаково — от 7 до 10% от всех случаев.

В Алтайском крае этот показатель составляет 7,7. Для выживаемости таких детей можно сделать только одно — обеспечить роды в том месте, где роженице и ребенку могут оказать квалифицированную помощь.

72% таких родов проходят в двух перинатальных центрах Алтайского края. Только там у недоношенных есть шанс выжить, расти и развиваться наравне со сверстниками. Перинатальный центр «ДАР» «специализируется» на выхаживании детей с массой тела от 500 грамм.

Увеличение количества недоношенных детей — это не плохой показатель. Это значит, что акушерская и неонатальная помощь в регионе становится более квалифицированной. Врачи смелее идут на досрочное родоразрешение в тех случаях, когда ребенку внутриутробно плохо и есть все шансы его спасти после рождения.

Елена Ершова,
начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края:

Мы научились выхаживать малышей 26−36 недель. Выживаемость высокая. Но сохранить жизнь — это половина успеха: надо бороться за снижение инвалидности. Наибольший процент инвалидности имеют дети, рожденные в срок от 22 до 27 недель. Но несмотря на трудности в их выхаживании, при правильном лечении и уходе, особенно в течении первого года жизни, эти дети живут полноценной жизнью.

Женщин нет

Несмотря на борьбу за выживаемость детей, высококвалифицированную акушерскую помощь, просветительскую работу с будущими родителями и прочие меры, последний раз такую низкую рождаемость как сейчас, наблюдали в 1960-е, в первом послевоенном поколении.

По данным краевого Минздрава, в 2018 году на учет встали 23 865 беременных женщин. По сравнению с 30−35 тысячами в «урожайные» годы это слишком мало. У кого-то из них будет выкидыш, а кто-то родит двойню или тройню. Снижение числа беременностей, по словам Елены Ершовой, происходит не потому что женщины не хотят рожать, а потому что женщин в принципе становится меньше.

Число родов неуклонно снижается с 2014 года. И это в будущем, лет через 30, также грозит новой демографической ямой.

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