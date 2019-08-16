В России две женщины старше 60 родили первенцев

Еще 258 младенцев родились у россиянок в возрасте от 50 до 60 лет. У женщин в этом возрасте первенцами стали 65 детей, вторыми — 78, третьими — 60, четвертыми — 25. Остальные — пятыми.
«Такое бывает как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет», — отметил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
Эксперт уточнил, что «область достаточно деликатная, кто-то может в таком возрасте случайно забеременеть или наоборот — хотеть родить».
Всего в России за 2018 год родилось 1,6 миллиона детей.
Ранее altapress.ru писал о том, что Алтайский край совершенно неожиданно стал лидером российского рейтинга по числу беременных женщин в 2018 году.