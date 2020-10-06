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Жизнь

Бывший и действующий чиновники Новосибирска растратили 200 млн на жилье для переселенцев

В Новосибирской области бывшего и действующего сотрудника мэрии подозревают в превышении должностных полномочий на 202 млн рублей, сообщает региональный СК.

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

История произошла с апреля по декабрь 2016 года, когда сотрудники мэрии Новосибирска заключили ряд контрактов с застройщиками «Доступное жилье Новосибирск» и «НСК Девелопмент».

Чиновники планировали приобрести квартиры в пяти объектах долевого строительства — на общую сумму свыше 249 млн рублей.

«Должностные лица достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30 процентов от цены контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты, незаконно перечислив на банковские счета полную стоимость», — рассказали в ведомстве.

Также уточнили, что правило «о частичном авансировании» придумали для гарантии эффективного использования бюджетных средств — чтобы исполнители муниципальных контрактов не злоупотребляли.

В итоге дома недостроили из-за банкротства компаний, «пропали» более 202 млн рублей. Не говоря уже о том, что новосибирцы, проживающие в аварийном жилье, так и не улучшили своевременно свои условия.

Следствие провело обыски в домах подозреваемых и в мэрии Новосибирска.

Ранее красноярский депутат разоблачил многоходовку при закупке жилья для сирот, назвав ее «вот таким схематозом».

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