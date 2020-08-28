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Жизнь

«Вот такой схематоз»: сибирский депутат разоблачил многоходовку при закупке жилья для сирот

Красноярский депутат Роман Крастелев опубликовал в своем Instagram результаты расследования закупок жилья для сирот.

Одиночный пикет сироты у АКЗС.
Одиночный пикет сироты у АКЗС.
Игорь Берг для altapress.ru

Речь идет о приобретении администрацией Красноярска квартир по завышенным ценам в домах с сомнительной привлекательностью.

«Назревает новый скандал при закупках жилья для детей-сирот. Так, в июле бюджет приобрел четыре квартиры в доме № 2 по ул. 40 лет Победы», — написал Крастелев.

Квартиры, кстати, закупили в сооружении, которое в начале 1990-х годов строили под вторую тысячекоечную больницу, но потом трансформировали в жилой дом.

Как выяснил депутат, победителем торгов стал некто Игорь Хобяков. Примечательно, что перед самыми торгами он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя.

«А до этого очень дальновидно скупил по дешевке несколько квартир в доме», — отметил Крастелев.

Далее все прошло по отработанной годами схеме — квартиры могли бы закупать по рыночной цене, но только не в подобных случаях.

В общем, жилье площадью 33 кв. метра приобрели за 2,1 млн рублей, при этом реальная максимальная стоимость — 1,5 млн рублей.

Роман Крастелев, депутат Красноярского горсовета.
Роман Крастелев, депутат Красноярского горсовета.
vk.com/romankrastelev.

«Вот такой схематоз. Будем обращаться в правоохранительные органы, налицо признаки преступления», — подытожил красноярский депутат.

Ранее сообщали, что мэрию Красноярска через суд пытаются заставить строить тротуары, но деньги в городе есть только на подсветку.

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