«Вот такой схематоз»: сибирский депутат разоблачил многоходовку при закупке жилья для сирот

Речь идет о приобретении администрацией Красноярска квартир по завышенным ценам в домах с сомнительной привлекательностью.
«Назревает новый скандал при закупках жилья для детей-сирот. Так, в июле бюджет приобрел четыре квартиры в доме № 2 по ул. 40 лет Победы», — написал Крастелев.
Квартиры, кстати, закупили в сооружении, которое в начале 1990-х годов строили под вторую тысячекоечную больницу, но потом трансформировали в жилой дом.
Как выяснил депутат, победителем торгов стал некто Игорь Хобяков. Примечательно, что перед самыми торгами он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя.
«А до этого очень дальновидно скупил по дешевке несколько квартир в доме», — отметил Крастелев.
Далее все прошло по отработанной годами схеме — квартиры могли бы закупать по рыночной цене, но только не в подобных случаях.
В общем, жилье площадью 33 кв. метра приобрели за 2,1 млн рублей, при этом реальная максимальная стоимость — 1,5 млн рублей.
«Вот такой схематоз. Будем обращаться в правоохранительные органы, налицо признаки преступления», — подытожил красноярский депутат.
Ранее сообщали, что мэрию Красноярска через суд пытаются заставить строить тротуары, но деньги в городе есть только на подсветку.