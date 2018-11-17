Бывший комплекс Минобороны у Кремля продали за 2,4 млрд рублей

Речь идет об участке, который ранее находился на балансе Минобороны. Имущественный комплекс состоит из двух земельных участков общей площадью 1,36 га и 13 зданий и сооружений различного назначения площадью 7,9 кв. метров.
Объект продан за 2 млрд 374 млн 400 тыс. рублей. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Ситизен»", следует из онлайн-трансляции на площадке Дом.рф.
Как сообщалось, стартовая цена лота составляла почти 1,25 млрд рублей. Газета «Коммерсантъ» отмечала, что в настоящее время это единственный доступный на открытом рынке участок возле Кремля. Проданный объект относится к территориям объединенных охранных зон.
Эксперты считают, что почти двукратное увеличение цены в ходе аукциона связано с ограниченным предложением на рынке такого рода объектов — в центральной части города вблизи от Кремля, с видом на набережную и с потенциалом для перепродажи.