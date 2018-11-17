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Жизнь
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Бывший комплекс Минобороны у Кремля продали за 2,4 млрд рублей

Участок на острове Балчуг в центре Москвы продан на торгах 16 ноября почти за 2,4 млрд рублей, сообщает Интерфакс. Аукцион состоялся на площадке «Дом.рф», которая выступает агентом правительства по вовлечению в оборот неэффективно используемых участков.

Кремль, московская резиденция.
Кремль, московская резиденция.
kremlin.ru

Речь идет об участке, который ранее находился на балансе Минобороны. Имущественный комплекс состоит из двух земельных участков общей площадью 1,36 га и 13 зданий и сооружений различного назначения площадью 7,9 кв. метров.

Объект продан за 2 млрд 374 млн 400 тыс. рублей. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Ситизен»", следует из онлайн-трансляции на площадке Дом.рф.

Как сообщалось, стартовая цена лота составляла почти 1,25 млрд рублей. Газета «Коммерсантъ» отмечала, что в настоящее время это единственный доступный на открытом рынке участок возле Кремля. Проданный объект относится к территориям объединенных охранных зон.

Эксперты считают, что почти двукратное увеличение цены в ходе аукциона связано с ограниченным предложением на рынке такого рода объектов — в центральной части города вблизи от Кремля, с видом на набережную и с потенциалом для перепродажи.

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