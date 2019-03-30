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Жизнь

Бывший муж Началовой нанял адвоката, чтобы защищаться от обвинений в ее смерти

Дмитрий Ланской — бывший муж Юлии Началовой —обратился в юридическую компанию Екатерины Гордон для защиты от обвинений в причастности к смерти певицы, сообщает РИА Новости.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova/

Екатерина Гордон написала Instagram, что поддерживает Ланского «в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. Отец артистки сказал, что причиной смерти стала остановка сердца из-за воспалительного процесса. Тем временем в СМИ появились публикации, что Ланской якобы причастен к ухудшению состояния певицы и ее «анорексии». Ланской потребовал прекратить травлю и оставить его и его близких в покое.

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