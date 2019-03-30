Бывший муж Началовой нанял адвоката, чтобы защищаться от обвинений в ее смерти

Екатерина Гордон написала Instagram, что поддерживает Ланского «в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой.
Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. Отец артистки сказал, что причиной смерти стала остановка сердца из-за воспалительного процесса. Тем временем в СМИ появились публикации, что Ланской якобы причастен к ухудшению состояния певицы и ее «анорексии». Ланской потребовал прекратить травлю и оставить его и его близких в покое.