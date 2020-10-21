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Жизнь

Бывший помощник Путина сыграет в спектакле «Бесы»

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков появится в разрекламированном спектакле Константина Богомолова «Бесы».

Владислав Сурков и Дмитрий Медведев.
Владислав Сурков и Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Премьера состоится в Театре на Малой Бронной, цена билетов будет доходить до 50 тыс. рублей. Театралы заранее называют постановку сенсационной.

В качестве актера бывший чиновник на сцену выходить не будет. По замыслу режиссера, он появится на видео, где прочитает текст Достоевского, сообщает РБК со ссылкой на главу PR-отдела театра Марию Малкину.

Это первая постановка Богомолова после его назначения на должность художественного руководителя театра. Премьера «Бесов» должна была состояться 21 октября, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса на 10 и 11 ноября, пишет News.ru.

В начале сентября появилась информация о том, что Сурков решил вернуться в политику.

Сурков был помощником Путина с сентября 2013 по февраль 2020 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

Бывший советник президента РФ Владислав Сурков.
Бывший советник президента РФ Владислав Сурков.
kremlin.ru

После отставки Сурков заявил, что причиной его увольнения стало «изменение контекста» в отношениях между Москвой и Киевом.

О государстве Путина

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называл «государством Путина».

Кардинал и поэт

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля». Или «черным поэтом Кремля». В серии «Легенды русского рока» вышла книга историографа свердловской рок-музыки Дмитрия Карасюка «Агата Кристи». Культовая группа сотрудничала с Владиславом Сурковым, который написал тексты к некоторым композициям коллектива (альбом «Полуострова»).

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