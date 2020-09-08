Инсайд: «серый кардинал» Кремля решил вернуться в политику и собирает «свиту»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков решил вернуться в политику, сообщается в Telegram -каналу WarGonzo журналиста Семена Пегова со ссылкой на осведомленные источники.

Говорится о трех вариантах возможного возвращения Суркова. Согласно первому, политик начинает работать по вопросам Белоруссии по линии МИД России, согласно второму — по линии Совета безопасности.

Третий вариант касается самостоятельной информационно-креативной структуры, которая «будет выполнять информационные спецзадания, полученные лично от первого лица в государстве», утверждает собеседник WarGonzo в администрации президента (АП).

Это частично подтвердили в окружении Суркова.

«Наш источник не стал отрицать, что экс-помощник президента снова собирает людей, некогда работавших на него в АП», — говорится в сообщении канала.

Утверждается, что он уже позвал обратно на работу Инала Ардзинбу, ранее занимавшего пост советника управления президента России по делам СНГ.

Источник из окружения Суркова также напомнил, что тот служил в спецназе ГРУ «и как настоящий спецназовец готов отправиться на любой фронт», на который укажет президент Владимир Путин, пишет Lenta.ru.

Бывший советник президента РФ Владислав Сурков. kremlin.ru

Сурков был помощником Путина с сентября 2013 по февраль 2020 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. После отставки Сурков заявил, что причиной его увольнения стало «изменение контекста» в отношениях между Москвой и Киевом.

О государстве Путина

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называл «государством Путина».

Путинизм

Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание», заявлял в октябре 2019-го Владислав Сурков.

«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, „как они делают это“, всегда интересно», — объяснил Сурков изданию «Актуальные комментарии», которое запустило рубрику «Путинизм».

В этой рубрике планируют оценивать «курс» президента Владимира Путина и его влияние на Россию и мир.

Кардинал и поэт

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля». Или «черным поэтом Кремля». В серии «Легенды русского рока» вышла книга историографа свердловской рок-музыки Дмитрия Карасюка «Агата Кристи». Культовая группа сотрудничала с Владиславом Сурковым, который написал тексты к некоторым композициям рок-группы (альбом «Полуострова»).

Прощальный концерт «Агаты Кристи» в Барнауле. 13 мая 2009 года. Максим Наземцев

Говорят, работа над альбомом велась в обстановке строжайшей секретности в музыкальной студии «На Таганке» два с половиной месяца.

Не так давно бывший помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение, в котором описал свой «рай без кокаина».

Произведение вышло в новом номере журнала «Русский пионер», говорится в анонсе, опубликованном на сайте издания.