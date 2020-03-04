Бывший российский министр-арестант решил жениться

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов подал заявление в ЗАГС о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой, сообщает РБК . В настоящее время жених находится под стражей по обвинению в создании преступного сообщества.

Представитель экс-министра подтвердил информацию, отметив, что заявление подано в Рязанский отдел ЗАГС.

Бракосочетание Абызова и Григорьевой должно состояться 25 марта, пишет bfm.ru.

Экс-министр был задержан в марте 2019 года. Следственный комитет вменяет ему создание преступного сообщества и мошенничество.

В настоящий момент Абызов содержится под арестом в СИЗО «Лефортово».

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил 32 млрд рублей в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Версия следствия

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» и АО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в четыре млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Угроза энергобезопасности Алтайского края

Следствие также утверждает — деятельность преступного сообщества поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».

Залог

Залог за Абызова в 1 млрд рублей вызвался внести владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко (владеющий — на тот момент — в том числе 48% акций барнаульского аэропорта и пакетом акций аэропорта «Толмачёво»).