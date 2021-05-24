Бывший российский министр пытался доказать в суде, что у него незаконно конфисковали 32,5 млрд рублей

Апелляционная коллегия по гражданским делам Московского городского суда приняла решение отказать в удовлетворении жалобы Михаила Абызова на решение изъять у него в рамках антикоррупционного дела в доход государства 32,5 млрд рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Напомним: 49-летний Михаил Абызов до прихода в правительство России был одним из топ-менеджеров в система РАО «ЕЭС России». С 2012 по 2018 годы он занимал должность министра по координации деятельности открытого правительства, будучи при этом самым богатым членом кабинета министров с годовым доходом около 500 млн рублей.

В 2019 году, уже после ухода из правительства, Михаила Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Началось длительное следствие, которое вела группа из 40 специалистов

В августе 2020 года Следственный комитет предъявил экс-министру окончательное обвинение в том, что в 2011—2014 годах он с помощью соучастников похитил 4 млрд рублей, принадлежащих «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») и компании «Региональные электрические сети» («РЭС»), и перевел на счета кипрских банков.

Контрольный пакет «СИБЭКО», по версии следствия, принадлежал при этом самому Абызову, управлявшему компанией через офшоры.

В апреле 2021 года Абызов заявил, что серьезно болен коронавирусом. В здание суда его доставили на носилках, а рядом поставили охранника в специальном защитном костюме.