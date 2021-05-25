Бывший силовик, обвиненный в убийстве посетителя ресторана, написал заявление на убитого

Один из экс-сотрудников ФСБ, подозреваемых в деле об убийстве жителя Тюмени, подал заявление в полицию на самого убитого, сообщает « Сибирь.Реалии » (признана иностранным агентом).

Напомним, инцидент произошел в ресторане Platinum ночью 15 ноября — мужчину убили на глазах его жены. Записи с камеры сразу же изъяли.

Родные погибшего отметили, что конфликт начался из-за пустяка: перед уходом из ресторана мужчина решил посетить туалет и дернул за ручку двери, за которой оказался силовик.

Ранее сообщали, что тюменца били двое — 34-летний подполковник и 39-летний майор.

Супруга погибшего рассказала изданию, что один из подозреваемых написал заявление в полицию на самого убитого. Ей позвонил участковый и попросил прийти в отдел.

«Это как в страшном сне. Полицейский сказал, что зачинщик той драки, в которой убили Николая, написал на моего покойного мужа заявление из-за нанесения побоев. Я отказалась. Не вижу смысла в этом — чего он добивается этим заявлением?» — недоумевает женщина.

При этом она подчеркнула, что обвиняемым в деле неожиданно стал другой человек — тоже бывший сотрудник правоохранительных органов, но не зачинщик драки.

Издание отмечает, что в военном управлении СК, где расследуют дело, прокомментировать информацию отказались. Женщина планирует добиться наказания для избивших ее мужа до смерти.