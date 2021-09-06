Бывший замглавы ФСИН, обвиняемый в коррупции, не может получать пенсию в СИЗО

Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко не получает пенсию, поскольку из-за позиции следствия не может оформить доверенность на родственников, сообщает ТАСС .

Максименко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Кроме того, возбудили второе дело — получение взятки в особо крупном размере. Вину он не признает.

Как отметила адвокат Кадрия Хамзина, она уже полгода вместе с Максименко не может оформить доверенность на получение его пенсии.

«Первый раз наши документы где-то потерялись в недрах „Лефортово“, где он содержится, а второй раз следователь, который ведет дело, почему-то запретил оформлять доверенность. Максименко ознакомили с соответствующим решением следователя, после чего забрали и не дали мне на руки», — рассказала защитница.

Речь идет о пенсии, которая положена бывшему замглавы ФСИН по закону.

«На данный момент мой подзащитный является невиновным, расследование дела еще не завершено, и он имеет полное право получать пенсию, которая положена ему по закону», — подчеркнула Хамзина.

Он также отметила, что пока по делу Максименко не проводят активных следственных действий, при этом держат в СИЗО с ноября 2020 года.

Ранее Максименко заявил, что возвращать в России смертную казнь «категорически нельзя», а пожизненное заключение «это реально страшное наказание».