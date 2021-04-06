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Жизнь

Бийчане обнаружили труп свиньи и шкуру коровы, когда искали проход мимо лужи

Жительница алтайского наукограда опубликовала в паблике «Инцидент Бийск» видео со зловещими находками, обнаруженными во время поиска маршрута в обход огромной лужи.

Огромная и зловещая лужа. Бийск.
Огромная и зловещая лужа. Бийск.
кадр из видео.

Труп свиньи возле мусорки и шкуру коровы обнаружили жители микрорайона Заречье.

На кадрах девушка ходит вокруг огромной лужи, пытаясь найти варианты обойти препятствие. Причем находки стали случайным сюрпризом — бийчанка просто решила снять на видео свои мытарства.

«Ой, смотрите, что там лежит. Свинья. Какой кошмар. Я не знаю даже, как это комментировать. Сейчас где-то еще придется обход искать», — с нотками безнадежности произнесла девушка и пошла искать другой маршрут.

«Так, а вот еще… шкура коровья. Блин. Ой, такие вещи даже нельзя выбрасывать на помойку. Капец, даже дороги нет. И там тоже. И там тоже не пройти», — показала бийчанка окрестности лужи и признала, что это «весеннее озеро» ей не покорится.

В итоге, судя по видео, девушка отправилась «вверх по трамвайным линиям» делать большой крюк вокруг лужи со зловещими тайнами.

Ранее в Бийске огромная лужа перегородила дорогу, угрожала дому и бросалась под колеса машин.

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