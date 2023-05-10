10 мая
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Жизнь

Бийчане подвесили "труп в мешке", чтобы остановить засорение частного сектора

Жители частного сектора Бийска решили бороться с засорение территории и в назидание подвесили "труп в мешке". Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Пугающий арт-объект в Бийске
Пугающий арт-объект в Бийске
Инцидент Барнаул

Труп, конечно, не настоящий. Это оригинальный арт-объект, который призывает всех жителей частного сектора прекратить мусорить.

На высокий деревянный столб подвесили большой черный пакет, который очертаниями напоминает труп. Рядом прибили две таблички: "Он бросал мусор!" и "Мусор не бросать".

"Инцидент Барнаул" отмечает, что таким образом арт-объект привлекает внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.

Одни подписчики сообщества оценили креативный подход, а другие, наоборот, испугались.

"Мрачновато будет для тех, кто днем это не видел, а узрит в ночи".

"Было бы интересно, если там реально труп. Как говорится, хочешь спрятать - положи на видное место".

"Креативненько (особенно ночью)".

"Если с детства не научили, то вряд ли это поможет".

Ранее странного танцора в голубой рубашке стали замечать в разных местах Барнаула.

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