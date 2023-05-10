Бийчане подвесили "труп в мешке", чтобы остановить засорение частного сектора

Труп, конечно, не настоящий. Это оригинальный арт-объект, который призывает всех жителей частного сектора прекратить мусорить.
На высокий деревянный столб подвесили большой черный пакет, который очертаниями напоминает труп. Рядом прибили две таблички: "Он бросал мусор!" и "Мусор не бросать".
"Инцидент Барнаул" отмечает, что таким образом арт-объект привлекает внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.
Одни подписчики сообщества оценили креативный подход, а другие, наоборот, испугались.
"Мрачновато будет для тех, кто днем это не видел, а узрит в ночи".
"Было бы интересно, если там реально труп. Как говорится, хочешь спрятать - положи на видное место".
"Креативненько (особенно ночью)".
"Если с детства не научили, то вряд ли это поможет".
Ранее странного танцора в голубой рубашке стали замечать в разных местах Барнаула.