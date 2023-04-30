30 апреля
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Жизнь

Могилу корабля ранних викингов нашли археологи

Курган эпохи викингов в Норвегии долгое время считался пустым, однако группа ученых доказала обратное.

Будни археологов.
Будни археологов.
altarheologia.com.

Археологи в нем нашли невероятный артефакт — остатки корабля начала эпохи викингов. Обнаружили находку с помощью радиоволнового оборудования.

Исследователи намерены откопать корабль до конца года. Размер корабля — более 20 метров, глубине его захоронения 30 метров, указывает Газета.Ru.

Ранее старейший жемчужный город обнаружили на острове. Руины города нашли во время раскопок на острове Синия в 50 км от Дубая. В домах археологи обнаружили жемчужины. Город площадью 12 гектаров (30 акров) функционировал с конца 6-го до середины 8-го веков, до исламской цивилизации.

Также могилы древнейших всадников обнаружили специалисты. Человечество впервые освоило верховую езду по меньшей мере 4300 лет назад, выяснили финские исследователи.

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