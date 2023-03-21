Старейший жемчужный город обнаружили на острове

Археологи заявили обнаружили старейший город по добыче жемчуга в Персидском заливе, пишет Phys.org .

Руины города нашли во время раскопок на острове Синия в 50 км от Дубая. В домах археологи обнаружили жемчужины.

Город площадью 12 гектаров (30 акров) функционировал с конца 6-го до середины 8-го веков, до исламской цивилизации.

Выводы исследователей показывают, что город — один из «крупнейших сохранившихся урбанизированных поселений, когда-либо найденных» на территории Арабских Эмиратов. Ученые считают, что в нем находились тысячи жителей, многие из которых полагались на добычу жемчуга.

Дома общины строили из местных пляжных камней и материалов из окружающей среды, а их крыши — из стволов пальм.

Также на острове археологи уже обнаружили древний монастырь возрастом 1400 лет, пишет Lenta.ru.

Ранее могилы древнейших всадников обнаружили специалисты. Человечество впервые освоило верховую езду по меньшей мере 4300 лет назад, выяснили финские исследователи.