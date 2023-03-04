Могилы древнейших всадников обнаружили археологи

Человечество впервые освоило верховую езду по меньшей мере 4300 лет назад, выяснили финские исследователи.

Они изучили более 217 скелетов из 39 стоянок.

Не менее 24 скелетов могли принадлежать наездникам. Это означаеет широкую распространенность верховой езды уже три тысячи лет назад, указывает Газета.Ru.

Пока неизвестно, зачем древним людям была нужна верховая езда — для удобства выпаса скота, войны или просто в качестве символа статуса.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ранее археологи изучили древние алтайские камни. Их «подкармливали» кочевники. А в погребальную камеру кочевники клали деревянное блюдо с самым жирным куском баранины. Была ли такая ритуальная практика характерна для людей, создававших оленные камни, или их переиспользовали уже в более поздние эпохи, пока остается вопросом.