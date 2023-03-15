15 марта
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Жизнь

На древнем британском клабище нашли останки древнеримской аристократки в свинцовом гробу

Британские археологи обнаружили останки древнеримской аристократки кладбище, которому около 1,6 тыс. лет, пишет The Guardian.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Там хоронили людей, живших в позднеримскую и раннюю англосаксонскую эпохи.

Древнеримская аристократка захоронена в свинцовом гробу. Также там обнаружены останки 60 мужчин, женщин и детей, указывает Газета.Ru.

Ранее археологи нашли древние безголовые скелеты в братской могиле. Скелеты лежали один на другом, сгорбившись на боку, на спине с распростертыми конечностями. Скорее всего их не похоронили, а сбросили в яму. Все, кроме одного младенца, — без голов. Между тем в Египте нашли мумию и гробницу царицы Нефертити. Археологи пришли к выводу, что захоронение царицы находится в гробнице фараона Тутанхамона.

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