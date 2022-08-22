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Туризм

«Принцессу Укока» покажут в Горном Алтае в дни новолуния

Знатоки и ценители алтайской истории уже на следующей неделе смогут увидеть женщину пазырыкской культуры (V-III век до нашей эры) — знаменитую «принцессу Укока». Это следует из графика работы экспозиции, опубликованного на сайте Национального музея имени Анохина в Горно-Алтайске.

Мумия "принцессы Укока" Ак-Кадын.
Мумия "принцессы Укока" Ак-Кадын.
wikimedia.org

Согласно местным традициям, посетителей принимают только в дни новолуния. Они начнутся на следующей неделе.

«Дни новой луны от третьего до пятнадцатого считаются благоприятными для проведения различных общественных, семейных мероприятий и религиозно-культовых обрядов, а также важных начинаний», — уточнили в музее.

«Принцессу Укока» можно будет увидеть с 10 до 13 часов 31 августа, 2, 4, 7 и 9 сентября.

Просто так показывать ее нельзя. Экспонировать «принцессу Укока» можно только при соблюдении определенных условий. В частности, свет в помещении должен быть рассеянным, не должны вестись фото- и видеосъемка.

Для «принцессы» сделан особый саркофаг. В нем поддерживают температуру в +16…17 градусов. При этом влажность не должна быть меньше 60%.

Напомним, в 1993 году во время археологических раскопок на плато Укок в разграбленном кургане Ак-Алаха ученые нашли чудом сохранивнуюся мумию девушки. После того, как о находке заговорили, народ прозвал ее «принцессой Укока».

На ней хорошо сохранилась одежда — шелковая рубашка и шерстяная юбка. На голове были парик и головной убор. На левой руке мумии — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

Местное население выступило против того, чтобы находку показывали посетителям музея. Алтайцы считают ее хранительницей своей земли, они неоднократно требовали захоронить мумию и больше не тревожить ее покой.

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