На Алтае ученые проверили состояние мумии «принцессы Укока»

В Национальном музее Республики Алтай провели медико-биологические исследования, чтобы оценить состояние мумии «алтайской принцессы», которую обнаружили в 1993 году во время археологических раскопок на высокогорном плато Укок. После осмотра эксперты рекомендовали ограничить время показа мумии, сообщается на сайте музея.

Осмотр проводили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений Юрий Абрамов и Юрий Астахов, а также реставратор Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Марина Мороз.

Эксперты заключили, что мумия хранится в музее в условиях физической и биологической безопасности. Они не выявили изменений в состоянии биологических тканей мумии в сравнении с осмотрами 2013 и 2016 годов. Благодаря оптимальным условиям содержания мумия сохранила неизменный внешний облик.

Эксперты дали рекомендации по хранению и экспонированию пазырыкской мумии в течение следующих трех лет. Они посоветовали ограничить продолжительность показа — не более трех часов при соблюдении заданных параметров температуры, влажности и освещенности. Отмечается, что освещение должно быть рассеянным, видеосъемка и фотосъемка с использованием фотовспышки запрещены, а в саркофаге постоянно должны поддерживаться значения температуры воздуха в диапазоне +16…+18 градусов.

Кто такая принцесса Укока?

Археологи нашли мумию в разграбленном одиноком кургане на плоскогорье Укок в июле 1993 года.

Укок. Kobsev , CC BY 2.5 , at ru. wikipedia

В обнаруженном саркофаге под слоем льда были мумифицированные останки забальзамированной 25-летней девушки. Она была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, на голове был парик и головной убор. На левой руке мумии — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

Позже местные жители стали связывать различные события и катаклизмы в регионе с гневом алтайской принцессы. К примеру, в 2003 году в Кош-Агачском районе произошло разрушительное землетрясение: это связали с отсутствием на Алтае мумии «прародительницы».