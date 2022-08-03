Путешествие во времени! Музей «Горная аптека» приглашает на увлекательную экскурсию

Вместе с экскурсоводом музея истории аптечного дела «Горная аптека» вы погрузитесь в прошлое — прямо во времена заводов Демидова!

Вы узнаете с чего началась история города Барнаула, какую роль в ней имела первая аптека за Уралом, где в то время располагался аптекарский огород с уникальными лечебными растениями и другие удивительные факты!

Маршрут экскурсии начинается на улице Ползунова (бывшая Петропавловская линия) у первого кирпичного здания Барнаула — «Горной аптеки» и проходит по историческому центру города, где каждое здание имеет богатую историю и хранит множество удивительных фактов. Продолжительность экскурсии — 1 час.

Стаканчик полезного сбитня от ресторации каждому участнику!

Путешествие в прошлое. Музей истории аптечного дела «Горная аптека»

Когда: 5 августа ( ПТ) в 18:00

ПТ) в 18:00 14 августа ( ВС) в 18:00

ВС) в 18:00 18 августа ( ЧТ) в 18:00

ЧТ) в 18:00 27 августа ( СБ) в 18:00.

Стоимость билета: 350₽ (экскурсия+сбитень).

Информация о стоимости действительна на момент публикации