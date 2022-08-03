3 августа
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Жизнь

Путешествие во времени! Музей «Горная аптека» приглашает на увлекательную экскурсию

Вместе с экскурсоводом музея истории аптечного дела «Горная аптека» вы погрузитесь в прошлое — прямо во времена заводов Демидова!

Путешествие в прошлое.
Путешествие в прошлое.
Музей истории аптечного дела «Горная аптека»

Вы узнаете с чего началась история города Барнаула, какую роль в ней имела первая аптека за Уралом, где в то время располагался аптекарский огород с уникальными лечебными растениями и другие удивительные факты!

Маршрут экскурсии начинается на улице Ползунова (бывшая Петропавловская линия) у первого кирпичного здания Барнаула — «Горной аптеки» и проходит по историческому центру города, где каждое здание имеет богатую историю и хранит множество удивительных фактов. Продолжительность экскурсии — 1 час.

Стаканчик полезного сбитня от ресторации каждому участнику!

Путешествие в прошлое.
Путешествие в прошлое.
Музей истории аптечного дела «Горная аптека»

Когда:

  • 5 августа (ПТ) в 18:00
  • 14 августа (ВС) в 18:00
  • 18 августа (ЧТ) в 18:00
  • 27 августа (СБ) в 18:00.

Стоимость билета: 350₽ (экскурсия+сбитень).

Обязательная запись по телефону: +7 (3852) 53-62-67.

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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