Путешествие во времени! Музей «Горная аптека» приглашает на увлекательную экскурсию

Вы узнаете с чего началась история города Барнаула, какую роль в ней имела первая аптека за Уралом, где в то время располагался аптекарский огород с уникальными лечебными растениями и другие удивительные факты!
Маршрут экскурсии начинается на улице Ползунова (бывшая Петропавловская линия) у первого кирпичного здания Барнаула — «Горной аптеки» и проходит по историческому центру города, где каждое здание имеет богатую историю и хранит множество удивительных фактов. Продолжительность экскурсии — 1 час.
Стаканчик полезного сбитня от ресторации каждому участнику!
Когда:
- 5 августа (ПТ) в 18:00
- 14 августа (ВС) в 18:00
- 18 августа (ЧТ) в 18:00
- 27 августа (СБ) в 18:00.
Стоимость билета: 350₽ (экскурсия+сбитень).
Обязательная запись по телефону: +7 (3852) 53-62-67.
Информация о стоимости действительна на момент публикации