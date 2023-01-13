Древние безголовые скелеты в братской могиле нашли археологи

Раскопки проходили в словенском городе Врабле, пишет Газета.Ru.

Скелеты лежали один на другом, сгорбившись на боку, на спине с распростертыми конечностями. Скорее всего их не похоронили, а сбросили в яму. Все, кроме одного младенца, — без голов.

По мнению археологов, на этом месте произошло массовое убийство, связанное с магическими или религиозными ритуалами. Произошло это 7 тыс. лет назад.

Ранее в Египте нашли мумию и гробницу царицы Нефертити. Археологи пришли к выводу, что захоронение царицы находится в гробнице фараона Тутанхамона.

Также свиток «Книги мертвых», тайник с кладом и мумии нашли неподалеку от Каира.