13 января
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Жизнь

Древние безголовые скелеты в братской могиле нашли археологи

Словацко-немецкая научная группа археологов обнаружила останки 38 человек в канаве, окружавшей древнее поселение.

Будни археологов.
Будни археологов.
altarheologia.com.

Раскопки проходили в словенском городе Врабле, пишет Газета.Ru.

Скелеты лежали один на другом, сгорбившись на боку, на спине с распростертыми конечностями. Скорее всего их не похоронили, а сбросили в яму. Все, кроме одного младенца, — без голов.

По мнению археологов, на этом месте произошло массовое убийство, связанное с магическими или религиозными ритуалами. Произошло это 7 тыс. лет назад.

Ранее в Египте нашли мумию и гробницу царицы Нефертити. Археологи пришли к выводу, что захоронение царицы находится в гробнице фараона Тутанхамона.

Также свиток «Книги мертвых», тайник с кладом и мумии нашли неподалеку от Каира.

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