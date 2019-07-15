Бийчане шутят по поводу больницы, «превратившейся» в музей

В Бийске у центральной горбольницы установили павильон с остановки «Музей», а табличку не сменили. Фотографию в группе «Инцидент Бийск» опубликовали горожане. Небольшой казус стал поводом для многочисленных шуток среди комментаторов.

«У нас теперь ЦГБ стало достоянием — переросло в музей. Новую нельзя было поставить остановку? Теперь на музее нет остановки, туда какую воткнут?», — задается вопросом автор поста.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что больницы скоро станут музеями, так как «врачи бегут» и «ничего прикольного тут нет». «Судя по количеству оставшихся врачей, ЦГБ скоро реально станет музеем», — пишут бийчане.

Нашлись и те, кому все равно на табличку, главное что сама остановка есть.

«Наверное тут должен бы быть пост „2-й день нет остановки, стоим под солнцем, бабушкам присесть некуда, куда смотрит администрация?“. Но остановку поставили и в срочном порядке пришлось отредактировать пост. Скажите спасибо. Новые остановки не мешки сахара — на складах не лежат. Автору поста: изыскали возможность из резервов (на музее стоит остановка, не переживайте). Обычно таблички, плакаты и баннеры делают подрядные организации и на изготовление таблички нужно чуть больше времени, чем вы щёлкаете по клавиатуре телефона», — написал один из комментаторов.

Ранее архитектор в пух и прах раскритиковал не только вид остановок, но и отношение к городской среде в Барнауле. По мнению эксперта, «всё разрозненно, бессистемно и плохого качества».