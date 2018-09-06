Бийчане заметили загадочный арт-объект, который перемещается по городу

Сначала красную звезду увидели в кустах, недалеко от одного из кварталов. На фотографии видно, что арт-объект объемный и небольшой. В комментариях пользователи предполагают, что яркую фигуру сделали из металла.
Спустя время эта же звезда красовалась на видном месте, у постамента памятника. Как арт-объект там оказался, неизвестно.
В пресс-центре администрации Бийска altapress.ru рассказали, что видели фотографии со звездой. Там предполагают, что это может быть фотошоп. Официально новый арт-объект никто не устанавливал.
Сейчас звезда может находиться в любой точке города.
Напомним, в конце августа в Барнауле установили арт-объект, похожий на космическую летающую тарелку.