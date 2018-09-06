Читайте нас в соцсетях
7 сентября 23°C
Новости
Вся лента
Жизнь
565

Бийчане заметили загадочный арт-объект, который перемещается по городу

Жители Бийска в разных частях города заметили яркую многоконечную звезду. Фотографию на своей странице в Instagram разместила Дарья Балиева.

Загадочный арт-объект.
Загадочный арт-объект.
instagram.com/daria_balieva/

Сначала красную звезду увидели в кустах, недалеко от одного из кварталов. На фотографии видно, что арт-объект объемный и небольшой. В комментариях пользователи предполагают, что яркую фигуру сделали из металла.

Спустя время эта же звезда красовалась на видном месте, у постамента памятника. Как арт-объект там оказался, неизвестно.

Вновь загадочный арт-объект.
Вновь загадочный арт-объект.
instagram.com/biysk_moy_gorod/

В пресс-центре администрации Бийска altapress.ru рассказали, что видели фотографии со звездой. Там предполагают, что это может быть фотошоп. Официально новый арт-объект никто не устанавливал.

Сейчас звезда может находиться в любой точке города.

Напомним, в конце августа в Барнауле установили арт-объект, похожий на космическую летающую тарелку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка