Бийчане заметили загадочный арт-объект, который перемещается по городу

Жители Бийска в разных частях города заметили яркую многоконечную звезду. Фотографию на своей странице в Instagram разместила Дарья Балиева.

Сначала красную звезду увидели в кустах, недалеко от одного из кварталов. На фотографии видно, что арт-объект объемный и небольшой. В комментариях пользователи предполагают, что яркую фигуру сделали из металла.

Спустя время эта же звезда красовалась на видном месте, у постамента памятника. Как арт-объект там оказался, неизвестно.

Вновь загадочный арт-объект. instagram.com/biysk_moy_gorod/

В пресс-центре администрации Бийска altapress.ru рассказали, что видели фотографии со звездой. Там предполагают, что это может быть фотошоп. Официально новый арт-объект никто не устанавливал.

Сейчас звезда может находиться в любой точке города.

Напомним, в конце августа в Барнауле установили арт-объект, похожий на космическую летающую тарелку.