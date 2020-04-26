Бийчанин «купил» у мошенников телескоп, но по-прежнему нечем на звезды смотреть

Мошенники обманули 32-летнего сборщика одного из предприятий наукограда.
«На сайте бесплатных объявлений нашел соответствующее предложение. Цена и качество устроили покупателя. Бийчанин перевел владельцу астрономического оптического прибора почти 14 тысяч рублей, однако наблюдать за звездным небом в телескоп не получится», — рассказали в МВД.
О случившемся мужчина сообщил в правоохранительные органы. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительным при покупке товаров в сети, также не следует переводить деньги каждому незнакомцу.
Сбербанк предупредил о новых видах мошенничества под прикрытием коронавирусной инфекции.