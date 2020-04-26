Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Бийчанин «купил» у мошенников телескоп, но по-прежнему нечем на звезды смотреть

В Алтайском крае житель Бийска перевел деньги мошенникам, продающим телескоп, но остался без товара, сообщает региональное МВД.

Телескоп.
Телескоп.
Алексей Поляков / instagram.com/nsk365

Мошенники обманули 32-летнего сборщика одного из предприятий наукограда.

«На сайте бесплатных объявлений нашел соответствующее предложение. Цена и качество устроили покупателя. Бийчанин перевел владельцу астрономического оптического прибора почти 14 тысяч рублей, однако наблюдать за звездным небом в телескоп не получится», — рассказали в МВД.

О случившемся мужчина сообщил в правоохранительные органы. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительным при покупке товаров в сети, также не следует переводить деньги каждому незнакомцу.

Сбербанк предупредил о новых видах мошенничества под прикрытием коронавирусной инфекции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость