Сбербанк предупредил о новых видах мошенничества под прикрытием Covid-19

На фоне постоянных новостей о коронавирусе активизировались мошенники, которые используют эту тему в корыстных целях. В Сбербанке изучили мошеннические методы и подготовили инструкцию , которая поможет избежать неприятностей.

Сайты-ловушки

Мошенники могут использовать сайты-ловушки. Для этого они сначала имитируют рассылку от Всемирной организации здравоохранения или предлагают приобрести дешевые медицинские маски. В сообщении будет ссылка на фальшивый сайт, где похитят данные карты и затем — деньги.

В Сбербанке советуют удалять письма от подозрительных отправителей и не заполнять формы на неизвестных сайтах.

Лже-компенсации

В социальных сетях и мессенджерах мошенники могут предлагать компенсации от имени государственных организаций за ущерб от вируса. Это 100% афера.

Altapress.ru уже писал о подобных схемах.

Осмотр в поликлинике

Приглашение пройти обследование на коронавирус с предварительным требованием зарегистрироваться на сайте или установить программу (она может оказаться вирусом) на компьютер или телефон — тоже уловка мошенника, чтобы завладеть персональными данными.

Коронавирус. CC0

Продажа чудодейственных лекарств

Не стоит верить в секретные таблетки из кремлевской лаборатории, которые излечивают от коронавируса, или чудодейственные амулеты от сибирских шаманов, советуют в банке.

«Мошенники часто делают ставку на общую нервозность и ждут от вас стремительной покупки лекарств. Просто помните, что средств, излечивающих от нового коронавируса, пока не существует», — говорят специалисты финорганизации.

Сбор на доброе дело

Злоумышленники могут спекулировать на добрых чувствах и начать собирать деньги, которые якобы пойдут на помощь тем, кто заразился коронавирусом.

Если вы не знаете организацию, от имени которой к вам обращаются с призывом к благотворительности, то не нужно ничего никуда перечислять. Если знаете, то предварительно лучше связать с ней по официальным телефонам и уточнить, действительно ли проводится сбор.

Ранее сообщалось, что крупные банки России в период действия режима самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, которые пытаются похитить средства их клиентов.