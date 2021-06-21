Бийчанин лишился денег в погоне за выгодными ценами на бензин

В Алтайском крае мужчина поверил в большую скидку на топливо и передал мошенникам данные своей банковской карты, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 54-летний житель Бийска, который накануне решил поучаствовать в акции при покупке топлива.

«Получил сообщение от якобы представителя топливной компании. В письме было сказано, что сейчас действует акция и можно приобрести бензин с хорошей скидкой», — рассказали в ведомстве.

Предложение имело ограниченные сроки — долго думать не было возможности, нужно было срочно заказывать топливную карту.

Бийчанин перешел по ссылке, заполнил поля и ввел банковские реквизиты. Сразу же списали почти 10 тыс. рублей, но никто не перезвонил.

Мужчина позвонил на горячую линию компании, но там удивились — никаких акций в данный момент не было. Бийчанин понял, что стал жертвой мошенников.

В полиции в очередной раз напомнили — будьте бдительны при общении с неизвестными, особенно если они предлагают невероятную выгоду.

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